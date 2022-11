Płonące wtyczki 12VHPWR. Wyczekiwane oświadczenie Nvidii

Winowajcą topienia się wtyczek jest nieprawidłowe wpięcie wtyczki w złącze, o co w tym przypadku nietrudno. Budowa wtyczki 12VHPWR nie daje tak wyraźniej informacji zwrotnej (głośny klik), jak ma to miejsce w starszych wtyczkach 8-pinowych. Ponadto nowsza wtyczka wymaga więcej siły przy wpinaniu, a układ chłodzenia nowych kart graficznych pokroju GeForce RTX 4080 lub 4090 utrudnia wizualną inspekcję. To wszystko sprawia, że o błąd jest dużo łatwiej niż w przypadku starszych wtyczek.