PackTeo - aplikacja, z którą pakowanie bagażu to przyjemność

PackTeo to niewielka i darmowa aplikacja na smartfony, której głównym zadaniem jest pomoc w przygotowywaniu listy rzeczy do spakowania przed wyjazdem. Niezależnie od tego, czy planujemy jednodniowy wypad czy dłuższe wakacje, to kompleksowo wspomoże ona nas w przygotowaniach. Zaplanujemy tu wcześniej zawartość bagażu, a także stworzymy zestawienia czynności do wykonania oraz potrzebnych zakupów.