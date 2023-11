ORLEN Paczka - aplikacja do zarządzania przesyłkami kurierskimi

ORLEN Paczka to przydatna aplikacja na urządzenia mobilne, która usprawnia zarządzanie przesyłkami kurierskimi realizowanymi przez ORLEN . Stworzona została z dużym naciskiem na prostą oraz intuicyjną obsługę, dzięki czemu łatwo odnajdą się w niej mniej doświadczeni użytkownicy lub osoby, które kiedykolwiek korzystały z konkurencyjnych rozwiązań tego typu. Poza najbardziej pożądanymi funkcjami śledzenia paczek lub zdalnego otwierania skrytek w paczkomacie oferuje ona również kilka innych, nie mniej przydatnych opcji.

Kluczową funkcją ORLEN Paczki jest możliwość śledzenia wszystkich przesyłek, w trakcie przygotowywania których nadawca podał nasz numer telefonu. Z poziomu aplikacji mamy podgląd informacji o tym czy nadawca przygotował już przesyłkę, przekazał ją kurierowi czy też gdzie aktualnie się ona znajduje i kiedy zostanie przekazana do doręczenia. Kolejną, cieszącą się uznaniem użytkowników funkcją jest zdalne otwieranie paczkomatów. Dzięki niej użytkownicy mogą równocześnie odbierać swoje przesyłki z paczkomatów bez zbędnych kolejek.

To jednak nie koniec możliwości jakie daje użytkownikom aplikacja ORLEN Paczka. Z jej poziomu wygodnie znajdziemy punkt odbioru naszej paczki (poza wspomnianymi paczkomatami mogą to być punkty i sklepy partnerskie), a także zdefiniujemy preferowaną dla nas skrytkę w paczkomacie, w której chcielibyśmy aby kurier umieścił przesyłkę. Na uwagę zasługuje również opcja przedłużania czasu odbioru. Dzięki niej zupełnie bezpłatnie wydłużymy czas przez jaki przesyłka będzie czekać na nas w paczkomacie zanim zostanie przekierowana do nadawcy.