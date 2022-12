Haker miał naprawić Twittera. Zrezygnował po niespełna miesiącu

George Hotz – bo o nim mowa – znany również jako "Geohot" stanął tym samym przed wyzwaniem naprawy Twittera w trzy miesiące – a dokładniej jego funkcji wyszukiwania i wyskakującego okna logowania. Teraz okazuje się, że zadanie najwyraźniej go przerosło, bo zrezygnował z pracy po niespełna miesiącu.

Programista opublikował na Twitterze post, w którym poinformował, że odchodzi z Twittera. "Zrezygnowałem dzisiaj z Twittera" – napisał Hotz 20 grudnia. "Doceniam tę szansę, ale nie sądzę, że mógłbym wywrzeć jakikolwiek rzeczywisty wpływ na to, co się tam dzieje. Poza tym przykro było patrzeć, jak mój GitHub więdnie. Wracam do kodowania!" – wyjaśnił.