NFT na Facebooku. Użytkownicy mogą już pochwalić się swoimi kolekcjami

Tym razem Meta wywiązała się z obietnicy wprowadzenia obsługi NFT na Facebooku. Analogiczne rozwiązanie uruchomił na początku roku Twitter . Użytkownicy mogą teraz publikować cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie, które mają w swoich cyfrowych portfelach na Facebooku i Instagramie . Po podłączeniu cyfrowych portfeli do jednej z aplikacji, będą mogli uzyskać dostęp do NFT z obu serwisów. Opublikowane obrazki będą różnić się od zwykłych zdjęć tym, że dostaną specjalne oznaczenie.

"Kontynuując wprowadzanie NFT na Facebooku i Instagramie, zaczęliśmy dawać ludziom możliwość publikowania posiadanych przez nich cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Umożliwi to użytkownikom jednokrotne połączenie swoich cyfrowych portfeli z dowolną aplikacją, aby udostępniać swoje cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie w obu serwisach" – napisano w ogłoszeniu Mety.

Firma wykonała ten ruch kilka tygodni po tym, jak rozszerzyła dostęp do funkcji NFT na Instagramie w kilkudziesięciu kolejnych krajach. Wcześniej tego lata rozpoczęła testy NFT na Facebooku. Meta wkracza coraz głębiej na terytorium NFT, mimo że rynek cyfrowych tokenów zanikł w ostatnich miesiącach. Istnieją przesłanki, że Meta pracuje nad sklepem, na którym użytkownicy będą mogli kupować i sprzedawać NFT, ale to, czy ludzie rzeczywiście będą z niego korzystać, pozostaje w sferze domysłów.

Warto zauważyć, że nie tylko Facebook, ale również NFT nie mają najlepszej opinii. Obrońcy ekologii twierdzą, że technologia niesie ze sobą niewspółmierny do jej zastosowań ślad węglowy. Pojawiają się również głosy, że niewymienialne tokeny to bańka pompowana przez majętnych kryptowaluciarzy, a większość projektów NFT służy jedynie do nabijania kabzy ich twórcom.