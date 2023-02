Elon Musk wstrzymał prace rozwojowe. Twitter nagle stracił główne funkcje

Twitter przyznał się do powszechnych problemów w środę, ale jeszcze nie podał konkretów na temat tego, co było przyczyną awarii ani kiedy zostanie ona naprawiona. "W przypadku niektórych z was Twitter może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Przepraszamy za problem. Jesteśmy tego świadomi i pracujemy nad tym, aby to naprawić" – podaje wsparcie Twitter.