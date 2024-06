Hakerski atak na TVP. Oglądający online mieli problemy w czasie meczu Polski

"Około godziny 15:00 Telewizja Polska odnotowała atak DDOS przeprowadzony z adresów IP zlokalizowanych na terenie Polski. Po niecałej minucie rozpoczęliśmy działania we współpracy z operatorami krajowymi, które doprowadziły do mitygacji ataku. Służby IT przywróciły usługi" - napisał Kwiatkowski na serwisie "X". Dodał także: "Ze swojej strony mogę przeprosić wszystkich kibiców, którzy stracili możliwość śledzenia początku transmisji w Internecie."

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) to rodzaj cyberataku, w którym wiele zainfekowanych komputerów, zwanych botnetami, jednocześnie wysyła ogromną liczbę zapytań do serwera ofiary. Celem jest przeciążenie zasobów serwera, co prowadzi do jego niedostępności dla normalnych użytkowników. Ataki DDoS są trudne do odparcia, ponieważ pochodzą z wielu różnych źródeł jednocześnie, co sprawia, że odróżnienie prawdziwego ruchu od szkodliwego jest wyzwaniem. Ten rodzaj ataku często jest wykorzystywany do wywierania presji na organizacje, wywołania chaosu lub nawet szantażu.