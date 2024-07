Hakerzy ponownie udostępnili w sieci dokumenty NATO

Zgodnie z deklaracją grupy SiegedSec, która pojawiła się na Telegramie, do sieci ponownie trafiła baza setek wykradzionych dokumentów z wewnętrznego portalu NATO . Jak podaje cyberdefence24.pl, wśród dokumentów znalazły się archiwa i pliki tekstowe, w których można dotrzeć do danych osobowych żołnierzy krajów NATO oraz dziesiątek adresów e-mail i numerów telefonów z kierunkowym +48 wskazującym na Polskę.

Konto hakerów w serwisie X zostało w międzyczasie zawieszone. Wszystko wskazuje na to, że do sieci drugi raz trafiła dokładnie ta sama baza, która wcześniej była już dostępna w sieci w ubiegłym roku. Ujawniono wówczas kompletne dane kilkunastu żołnierzy wraz z adresami e-mail i numerami telefonów. Szczęśliwie dla poszkodowanych, w ręce hakerów - i do sieci - nie trafiły wówczas żadne dokumenty ściśle tajne.