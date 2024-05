Atak hakerski na PAP. Pojawiła się fałszywa depesza o mobilizacji

W PAP pojawiła się fałszywa depesza o częściowej mobilizacji wojskowej i wysyłaniu polskich żołnierzy do Ukrainy. Za taką decyzją miał stać Donald Tusk. Depesza szybko została usunięta, a PAP zaznaczyła, że nie jest autorem informacji. Jej pojawienie się to najprawdopodobniej efekt działania rosyjskich hakerów i włamania do systemu agencji. Krystian Paszek, DAGMA bezpieczeństwo IT, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w rozmowie z WP Tech zwrócił uwagę, że "na ich celowniku mogą znaleźć się różne instytucje, w tym właśnie agencje prasowe, czy nawet największe serwisy internetowe".