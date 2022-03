Hakerzy znowu uderzyli w Rosjan. Włamali się do systemu głównego nadawcy radiowo-telewizyjnego

Grupa NB65, powiązana z haktywistami z Anonymous, za pośrednictwem Twittera poinformowała o ataku na systemy internetowe Wszechrosyjskiej Państwowej Kompanii Telewizyjnej i Radiowej (VGTRK). Jest to główny publiczny nadawca radiowo-telewizyjny w Rosji , który zarządza m.in. stacjami telewizyjnymi Rossija 1, Karusel, Rossija 24 oraz stacjami radiowymi Wiesti FM, Radio Rossi czy Radio Majak.

Według hakerów w wyniku ataku udało się przejąć 870 GB danych, w tym "unikalne pliki", które już wkrótce zostaną udostępnione. Początkowo kolektyw informował o przejęciu 740 GB danych, jednak później dodał, że zanim stracił dostęp do systemów, przejął kolejne 130 GB danych. Będą one hostowane przez grupę, z którą NB95 nawiązali współpracę.

Wśród zhakowanych danych były dane kontaktowe osób powiązanych z rosyjską propagandą. Te informacje NB65 już ujawnili. Co więcej, hakerzy zachęcają do wykorzystania przejętych numerów telefonów i adresów e-mail do rozpowszechniania informacji o obecnej sytuacji w Ukrainie i działaniach, które podejmują wojska Putina.