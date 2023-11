HarmonyOS Next. Huawei tworzy system niezależny od Androida

HarmonyOS Next, podobnie jak jego poprzednik (czyli wydany w 2021 r. HarmonyOS), to jednolity system operacyjny przeznaczony dla telefonów, tabletów, smartwatchy, telewizorów smart TV, samochodów i akcesoriów IoT dla systemów smart home. Innymi słowy, wszystkie urządzenia Huawei mają zostać całkowicie uniezależnione od amerykańskich rozwiązań programowych.

Całkowicie "czysta" i wolna od androidowych składników platforma HarmonyOS Next to kolejny rozdział konfliktu pomiędzy Huawei a Google. Kryzys nastąpił w 2019 roku, kiedy rząd USA wprowadził zakaz handlu, tłumacząc to podejrzeniami o szpiegostwo na rzecz Chin. W rezultacie nowe smartfony Huawei zostały odcięte od dostępu do aplikacji Google, co znacząco wpłynęło na ich popularność.