Komputer długo się włącza? Usuń aplikacje z autostartu

System operacyjny Windows 11 , podobnie jak jego poprzednie wersje, uruchamia wiele aplikacji i modułów wraz z systemem. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń peryferyjnych, takich jak myszka czy klawiatura. Inne natomiast mogą niepotrzebnie wydłużać czas, w którym system Windows jest gotowy do pracy. Lista aplikacji uruchamianych automatycznie jest dostępna w autostarcie.

Warto ją przejrzeć i w razie potrzeby wyłączyć programy, które nie są nam potrzebne podczas uruchamiania systemu. Dzięki temu możemy zaoszczędzić cenne sekundy podczas włączania komputera. Aby otworzyć listę autostartu w systemie Windows 11, wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Esc . Spowoduje to uruchomienie Menedżera zadań.

Aplikacje autostartu są czwartą opcją w menu po lewej stronie. Po kliknięciu tej kategorii, na ekranie wyświetli się tabela z aplikacjami, które są dostępne do automatycznego uruchamiania wraz z systemem . Niektóre z tych aplikacji mogą być wyłączone, ale jeśli nigdy wcześniej nie sprawdzałeś listy autostartu, prawdopodobnie większość z nich będzie włączona.

Wszystkie programy na tej liście wpływają na czas, jaki system Windows potrzebuje, aby być gotowym do pracy. Różnice są szczególnie zauważalne na starszych komputerach i komputerach z dyskami HDD, które potrzebują więcej czasu na ładowanie kolejnych aplikacji.

Aby wyłączyć daną aplikację z autostartu, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji i wybrać "wyłącz". Przy następnym uruchomieniu systemu Windows, aplikacja ta nie będzie uruchamiana. Jednak warto pamiętać, że nie wszystkie programy powinny być wyłączane z autostartu. Na przykład, jeśli w tle uruchamiane jest oprogramowanie obsługujące mysz i klawiaturę, najprawdopodobniej jest ono niezbędne do prawidłowego działania skrótów klawiszowych czy gestów.

Często na liście autostartu znajdują się programy, które są uruchamiane wraz z systemem, ale użytkownik nie zawsze o tym wie lub tego oczekuje. Przykładem może być dodatkowe oprogramowanie drukarki , które jest w trybie gotowości na pasku zadań, aby umożliwić szybkie skanowanie dokumentów lub drukowanie zdjęć. Jeśli korzystamy z tych funkcji na co dzień, aplikacja ta może pozostać w autostarcie. Jeśli jednak korzystamy z niej rzadko, korzystniejsze może być jej wyłączenie z autostartu.

Należy jednak pamiętać, że usuwanie programów z autostartu ma swoje wady. Chociaż przyspiesza to uruchamianie systemu Windows i skraca czas, w którym komputer jest gotowy do działania, konsekwencją jest dłuższy czas uruchamiania aplikacji, które zostały wcześniej usunięte z autostartu. Na przykład, jeśli usunęliśmy oprogramowanie drukarki z autostartu i chcemy skorzystać z niego do skanowania dokumentu, aplikacja ta będzie się uruchamiać dłużej, niż gdyby była wcześniej załadowana wraz z systemem. Dlatego kluczowe jest dokładne przeanalizowanie, które aplikacje są rzadko używane i których usunięcie z autostartu przyniesie nam korzyść.