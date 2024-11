Hasleo Disk Clone - darmowy program do klonowania dysków

Hasleo Disk Clone to darmowe i proste w obsłudze narzędzie przeznaczone do klonowania dysków w systemie Windows. Umożliwia ono łatwe przeniesienie wszystkich danych, systemu operacyjnego, zainstalowanego na komputerze oprogramowania z ustawieniami, dokumentów oraz całych partycji na inny dysk. Program ten doskonale sprawdzi się w przypadku zmiany magazynu danych na większy lub szybszy , np. podczas wymiany HDD na SSD , bez potrzeby instalowania systemu na nowo.

Oferowane opcje pozwalają dostosować proces klonowania czy migracji do indywidualnych oczekiwań, bez względu na rozmiar lub typ dysku. Hasleo Disk Clone obsługuje różne systemy plików, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem do migracji danych.