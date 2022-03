HBO Max na Androida i iOS-a. Aplikacje są już dostępne do pobrania

Użytkownicy HBO Max, którzy zdecydowali się już na subskrypcję oraz dotychczasowi użytkownicy HBO GO, powinni się zainteresować mobilnymi aplikacjami serwisu, które zostały udostępnione na Androida oraz iOS-a . Programy nie powstały specjalnie na tę okazję. W sklepach z aplikacjami funkcjonowały już wcześniej - na tych rynkach, gdzie był dostępny serwis HBO Max. 8 marca do tego grona dołączyła Polska.

Aplikację można uruchomić bez konta i subskrypcji HBO Max, ale do oglądania niezbędne jest zalogowanie. Aplikacja pozwala przeglądać bibliotekę filmów i seriali według kategorii, obsługuje możliwość pobierania oraz profile użytkowników. Materiały można oglądać nie tylko na ekranie smartfonu - aplikacja obsługuje mechanizm strumieniowania wideo Google Chromecast, przez co obraz może trafić na podłączony do sieci telewizor.