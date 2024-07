Igrzyska olimpijskie na celowniku hakerów. Kibice muszą uważać

Igrzyska olimpijskie to wydarzenie, które przyciąga uwagę milionów widzów na całym świecie. Wielu z nich zasiada przed telewizorami, aby na żywo obserwować rywalizację sportowców. Ceremonia otwarcia, która ma mieć miejsce 26 lipca 2024 r., ma przyciągnąć około miliarda widzów. To ogromne zainteresowanie wydarzeniem powoduje wzrost intensywności ataków cyberprzestępczych.

– Igrzyska olimpijskie to nie tylko ważne wydarzenie sportowe, gdyż mają także wpływ na ogólne postrzeganie państwa - gospodarza na arenie międzynarodowej. Każdy incydent, który zakwestionuje stopień przygotowania do zawodów, może zostać wykorzystany do podważenia globalnej pozycji kraju. W przypadku Francji wewnętrzne napięcia polityczne oraz trudne relacje m.in. z Rosją dodatkowo zwiększają ryzyko – zauważa Tim West, dyrektor Threat Intelligence w WithSecure.