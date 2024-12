ING Bank Śląski wydał komunikat. Uwaga na "doradców"

W praktyce takie zagrania to typowe elementy fałszywych kampanii reklamowych, w ramach których można jedynie stracić pieniądze, udostępniając swoje środki lub dane do konta atakującym. Jak podaje ING Bank Śląski, tego rodzaju atak sprowadza się zwykle do trzech etapów:

Emisji fałszywej reklamy w internecie, która zachęca do odwiedzenia strony internetowej ze szczegółowymi informacjami o rzekomej inwestycji, Kontaktu telefonicznego ze strony fałszywego "doradcy" dzięki wyłudzonemu wcześniej numerowi, Zachęceniu do instalacji oprogramowania rzekomo niezbędnego do inwestycji, które w praktyce pomoże atakującemu wykraść dane logowania do konta bankowego z telefonu lub komputera ofiary.