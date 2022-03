XPG Lancer RGB. Recenzja modułów DDR5 o taktowaniu 6000 MHz

Moduły DDR5 znajdziemy w sklepach w cenach około 1200 zł za sztuki o bazowym taktowaniu 4800 MHz lub czasem 5200 MHz. Jeśli jednak podwyższymy budżet do 1500 zł, to znajdziemy tutaj np. rzeczone moduły XPG Lancer RGB o taktowaniu 6000 MHz i opóźnieniach CL40-40-40.

Nasza platforma testowa obejmuje procesor Intel Core i9-12900K, kartę graficzną Zotac GeForce RTX 3080 Ti Gaming AMP Holo, płytę główną ASRock Z690 Phantom Gaming Velocita + MSI MEG Z690 UNIFY-X, układ chłodzenia AIO Pure Loop od be quiet! z 360 mm chłodnicą, zasilacz Dark Power 12 o mocy 1000 W z certyfikatem 80 PLUS Titanium także od be quiet! oraz dysk SSD WD SN850 o pojemności 2 TB.