Inea nie działa. Awaria internetu i telewizji

Internet i telewizja Inea nie działają poprawie od około 8:00 , kiedy do serwisu downdetector zaczęły lawinowo spływać kolejne zgłoszenia od klientów odciętych od usług. Raporty mniej więcej po połowie rozkładają się na te dotyczące dostępu do internetu, jak i telewizji. Liczba zgłoszeń utrzymuje się na poziomie kilkuset, w chwili pisania niniejszego tekstu przekracza 550.

Brak dostępu do internetu (zwłaszcza w takich godzinach) to nie tylko problem z rozrywką i załatwianiem spraw prywatnych, ale często także z pracą zdalną . Na tę chwilę klienci po prostu muszą uzbroić się w cierpliwość.

"Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez dostępu do internetu nie ma pracy zdalnej, ponieważ sami tak pracujemy. Ostatnie tygodnie to czarna passa, która jest anomalią jeśli chodzi o działanie naszych usług. Chociaż połączenia z internetem to nie wróci, najmocniej przepraszamy Cię za te utrudnienia" - czytamy we fragmencie jednej ze świeższych odpowiedzi Inei na komentarz użytkownika na Facebooku.