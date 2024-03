Awaria internetu Inea. "Pracujemy nad przywróceniem wszystkiego"

Problemy z dostępem do internetu w sieci Inea zaczęły się około godziny 18:00 w sobotnie popołudnie (10 marca). Do serwisu downdetector do północy spływały kolejne zgłoszenia o problemie, choć oczywiście liczba raportów później znacznie spadła. Ich nawrót w niedzielne przedpołudnie to potwierdzenie, że klienci Inei nadal nie mają dostępu do internetu, choć mowa z pewnością tylko o części odbiorców.