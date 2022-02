Inwazja Rosji na Ukrainę. Jeśli nastąpi to elektronika może znacząco zdrożeć

Przedsmak tego co może się stać, był już widoczny w latach 2014-2015 kiedy to ceny neonu wzrosły o blisko 600 proc. Oczywiście nie powstrzymałoby to produkcji półprzewodników, ale ceny układów wzrosłyby dość znacząco.

Znając rosyjskie podejście do używania surowców jako narzędzia do wywierania nacisku politycznego, czego przykładem są historyczne jak i aktualne zamieszanie z gazem ziemnym to należy się spodziewać podobnej sytuacji. Takie same przewidywania ma Lita Shon-Roy będąca dyrektorką generalną TECHCET, która stwierdza, że Rosja może wykorzystać swoją kontrolę nad tymi surowcami do wykonania odwetu za nałożone sankcje.