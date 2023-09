Craig Federighi, starszy wiceprezes Apple w pionie Software Engineering, podkreślił, że prace nad iOS 17 skupiały się przydatnych na co dzień funkcjach. "Pracując nad iOS 17, skupiliśmy się na funkcjach, z których wszyscy korzystamy każdego dnia. W ten sposób iPhone stał się jeszcze bardziej osobisty i intuicyjny w obsłudze. Aplikacje Telefon, FaceTime i Wiadomości to podstawowe narzędzia do komunikacji. Wraz z nową wersją systemu zyskują one udoskonalenia, które z pewnością spodobają się naszym użytkownikom. Poza tym przeprojektowaliśmy funkcję AirDrop, dodając do niej nowe opcje udostępniania i ulepszyliśmy autokorektę. Stworzyliśmy też aplikację Journal i funkcję StandBy, które zapewniają niedostępne wcześniej możliwości" - powiedział.