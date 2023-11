Jak UPDF staje się konkurentem Adobe Acrobat na rynku edycji PDF

W tym artykule przedstawimy UPDF - narzędzie, które ułatwia wszelkie możliwe akcje związane z edycją i formatowaniem plików PDF. Kompatybilny ze wszystkimi możliwymi platformami — Windows, Android, macOS, iOS, a nawet iPadOS — UPDF zyskuje szybko na popularności, stając się najgroźniejszym konkurentem Adobe Acrobat. Jeśli to nie wystarczy, by przyciągnąć Twoją uwagę, musisz wiedzieć, że UPDF prowadzi obecnie promocję, w ramach której możesz uzyskać ekskluzywną zniżkę!

● Łatwe konwertowanie na inne formaty : Chcesz przekonwertować plik PDF na inny format? UPDF sprawia, że nie jest to żaden problem. Program pozwala na konwersje do Worda, Excela, CSV, PowerPointa, RTF, a nawet na obrazy w formatach PNG, JPEG, bmp, TIFF i GIF.

● Nawigowanie i adnotacje PDF : UPDF sprawia, że czytanie i dodawanie swoich uwag do plików PDF jest banalnie proste. Program pozwala na formatowanie tekstu na wiele sposobów, w tym jego podświetlanie, dodawanie chmurek z uwagami etc.

Od wielu lat Adobe Acrobat jest najlepszym oprogramowaniem do edycji, konwersji i podpisywania plików PDF. Na rynku pojawiła się jednak wreszcie nowa alternatywa, która stara się podważyć dominację firmy Adobe i zapewnia swoim użytkownikom atrakcyjny wachlarz usług. UPDF jest doskonałą alternatywą dla Adobe Acrobat i oferuje szeroką gamę funkcji, które sprawiają, że jest to świetny wybór w przypadku edytowania PDF. Przyjrzymy się teraz powodom, dzięki którym UPDF jest atrakcyjną alternatywą dla Adobe Acrobat .

Subskrypcja Adobe Acrobat jest ograniczona do systemu Windows; UPDF przenosi kompatybilność na wyższy poziom. W ramach licencji dla jednego użytkownika możesz korzystać z UPDF na platformach Windows, Mac, Android oraz iOS. Jest to naprawdę pomocne dla osób, które pracują na wielu urządzeniach i potrzebują programu, który działa bez żadnych problemów.

UPDF rozwiązuje te problemy, oferując przyjazny interfejs, który nie wymaga dziesiątek godzin nauki. Zapewnia podstawowe funkcje, które spełniają potrzeby przeciętnego użytkownika, nie przytłaczając go jednocześnie ogromem narzędzi, z których korzystają wyłącznie profesjonaliści. To wszystko bez konieczności ogromnej inwestycji.

Od naklejek, które dodadzą osobistego akcentu do dokumentów, po funkcję przeciągania i upuszczania tekstu, która upraszcza proces edycji - UPDF wnosi świeżą perspektywę do edycji PDF. Oferuje unikalne funkcje, takie jak prezentowanie plików PDF w postaci pokazów slajdów i niedrogie narzędzia OCR do skanowania dokumentów. Nie zapominajmy o asyście sztucznej inteligencji, która pozwala podsumowywać, wyjaśniać i tłumaczyć pliki PDF. Krótko mówiąc, UPDF zapewnia doskonałe wrażenia, które są nie tylko porównywalne, ale pod wieloma względami lepsze od tych odczuwanych w trakcie korzystania z Adobe Acrobat, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla bardzo szerokiego grona użytkowników.