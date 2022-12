Otwierasz plik PDF i tracisz wszystko. Niebezpieczne spyware

Ostatnio coraz głośniej robi się o szkodliwych plikach PDF, które mogą wyrządzić spore szkody na komputerach. Cyberprzestępcy preferują w ostatnim czasie właśnie taki sposób atakowania swoich ofiar. Google poinformowało o oprogramowaniu Heliconia, która prawdopodobnie zostało stworzone przez hiszpańską firmę Variston IT.

Jak zauważa serwis sekurak.pl, hiszpańskie spyware pozawalało na wykorzystywanie podatności w przeglądarkach Chrome i Firefox (także na Linuksie) oraz w Windows Defenderze. Najgroźniejsza była ostatnia z luk - wystarczyło nierozważne otwarcie zainfekowanego pliku PDF, by hakerzy uzyskali dostęp do komputera ofiary. Dlatego tak wiele mówi się o nieotwieraniu załączników z nieznanych źródeł.

Po przeskanowaniu zainfekowanego pliku przez Windows Defender cyberprzestępca otrzymywał uprawnienia "SYSTEM", co oznaczało w zasadzie przejęcie kontroli nad zainfekowanym komputerem. Łatwo było więc wpaść w pułapkę, nie będąc do końca świadomym tego, na co się piszemy.