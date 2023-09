Sprytna technika ukrycia złośliwego makro "w pliku PDF"

Tymczasem w rzeczywistości na końcu mamy do czynienia ze szkodliwym makro, który wyzwala jakiś niebezpieczny payload, który bez problemu powinien być wykrywany przez renomowane rozwiązania bezpieczeństwa, w tym biznesowe EDR-XDR.

Co może robić macro? Wyzwala pewne akcje poprzez CMD/Powershell, co już podnosi kwalifikacje podejrzliwości pliku do wysokiego poziomu + zapis, odczyt, usuwanie plików w różnych lokalizacjach: %USERS%, %TEMP%, %Windows% lub inne.