Rozdają samochody na Facebooku? Nabrali setki tysięcy osób

Samochody rozdawane za darmo to raczej niecodzienna akcja marketingowa. Szczególnie trudno w nią uwierzyć, gdy mamy do czynienia z facebookowym postem napisanym niezbyt składnie, dzięki któremu możemy stać się posiadaczem nowej Toyoty Hilux. Wystarczy dodać pod wpisem komentarz "gotowe" i czekać na łut szczęścia. A przynajmniej tak twierdzą internetowi oszuści, a setki tysięcy użytkowników w to uwierzyły.

Napisany w języku obcym post, tłumaczony automatycznie na język użytkownika serwisu zdecydowanie nie prezentuje się najlepiej. Po polsku nie da się nawet do końca zrozumieć, "co autor miał na myśli", ze względu na niedoskonałości automatycznego tłumacza. Można zakładać, że w innych językach tekst również nie został najlepiej przetłumaczony. Mimo to nie brakowało chętnych do wzięcia udziału w losowaniu.

Tego typu serwisy mogą zachęcać do zarejestrowania się do różnych, nikomu niepotrzebnych płatnych usług i subskrypcji, czy też do udostępnienia własnych danych w celu wpisania ich na tzw. "spamlisty", co skutkować będzie otrzymywaniem SMS-ów i maili z bezwartościowymi treściami. W wariantach, gdzie przewidziane jest uiszczenie opłaty za daną usługę, oszustów ogranicza tylko ich fantazja. Tego typu okna to idealny sposób na to, by przechwycić dane logowania do bankowości elektronicznej, co kończy się wyczyszczeniem konta ofiary.