Prorosyjcy hakerzy "nakładają sankcje na UE". Uderzyli w ważną instytucję finansową

Prorosyjscy haktywiści z grupy Killnet przyznają, że chcą sparaliżować europejski system bankowy. Do sieci trafiło nawet nagranie, w którym zachęcają inne grupy hakerskie do przyłączenia się do akcji. Niewykluczone, że atak na Europejski Bank Inwestycyjny jest częścią tej kampanii. Instytucja przyznała, że padła ofiarą cyberataku, który wpłynął na dostępność jej stron internetowych. Dodała też, że "reaguje na incydent".