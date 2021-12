Niezależnie od tego czy korzystamy z Facebooka na telefonie, czy laptopie, wiedza o tym jak usunąć konto na Facebooku może się okazać przydatna. W związku z tym dobrze jest mieć świadomość możliwości związanych z usuwaniem konta na FB, zarówno tymczasowo, jak i na stałe. Poniżej znajduje się zbiór informacji w tym zakresie.

Jak usunąć konto na FB na stałe?

W celu usunięcia konta na Facebooku niezbędne będzie zalogowanie się na naszym profilu. Następnie w prawym górnym rogu powinniśmy odnaleźć Ustawienia i prywatność (Settings & privacy). Później należy wybrać Ustawienia (Settings). Wykonaliśmy pierwszych parę kroków i jesteśmy na dobrej drodze do usunięcia konta na Facebooku.

Teraz w kolumnie z lewej strony szukamy Twoje informacje na Facebooku (Your Facebook information). Dzięki temu dotarliśmy do opcji Dezaktywacja i usunięcie (Deactivation and deletion), którą możemy wybrać. Jedną z możliwości, jaka nam się ukaże, będzie Usuń konto na stałe (Delete Account), więc w nią klikamy. Następnie wybieramy Przejdź do usuwania konta (Continue to account deletion), a potem Usuń konto (Delete Account), podajemy nasze hasło i naciskamy Kontynuuj (Continue).

Zanim dojdzie do nieodwracalnego usunięcia naszego konta na FB, mamy jeszcze trochę czasu, żeby się namyślić. Gdybyśmy jednak zmienili zdanie i tym samym postanowili, że zależy nam na anulowaniu procesu usuwania konta na Facebooku, to istnieje taka możliwość, ale jest ograniczona czasowo.

Jak anulować usunięcie konta na FB?

Jeżeli od chwili rozpoczęcia usuwania naszego konta na Facebooku nie minęło 30 dni, mamy szansę anulować cały proces. Wystarczy się zalogować i wybrać opcję Anuluj usunięcie (Cancel Deletion). Kluczowe w tym wszystkim jest to, żeby nie przekroczyć wspomnianych chwilę temu 30 dni, ponieważ po tym czasie dojdzie do trwałego usunięcia konta FB.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że usunięcie wszystkich opublikowanych treści może potrwać aż do 90 dni od chwili zainicjowania procesu usuwania konta na Facebooku. Jeżeli zastanawia nas co w tym czasie mogą widzieć nasi znajomi, to oficjalna instrukcja jest taka, że w tym czasie opublikowane przez nas informacje będą niedostępne dla innych użytkowników Facebooka.

Co ciekawe, nawet jeśli zdecydowaliśmy się na usunięcie naszego konta na FB i minęło 90 dni, to kopia naszych danych może być wciąż przechowywana w pamięci zapasowej. Istnieje ona do ewentualnego odzyskiwania danych w przypadku katastrofy, błędu oprogramowania lub innych tego typu okoliczności. Ponadto Facebook może zatrzymać nasze dane, jeśli wymaga tego sytuacja prawna, mająca związek na przykład z naruszeniami regulaminu.

Jak usunąć konto na FB tymczasowo?

Facebook stał się tak ważnym elementem życia wielu ludzi, że sama myśl o usunięciu profilu FB na stałe, może być przerażająca. W związku z tym istnieje możliwość podjęcia mniej radykalnych działań w postaci tymczasowego usunięcia konta na Facebooku. Oficjalne określenie jest takie, że to nie tyle usunięcie, co dezaktywowanie.

Jak tymczasowo dezaktywować konto na Facebooku? Proces jest bardzo podobny do opisanego wyżej usuwania konta FB na stałe. Najpierw odnajdujemy Ustawienia i prywatność (Settings & privacy), a potem wybieramy Ustawienia (Settings). W kolumnie z lewej strony szukamy Twoje informacje na Facebooku (Your Facebook information), wybieramy opcję Dezaktywacja i usunięcie (Deactivation and deletion). Jedną z możliwości, która nam się ukaże, będzie Dezaktywuj konto (Deactivate Accoun), w co klikamy, po czym wybieramy Kontynuuj do dezaktywacji konta (Continue to Account Deactivation).

Co to znaczy, że nasze konto na Facebooku zostało zdezaktywowane? Oznacza to, że na przykład nikt inny nie może zobaczyć naszego profilu, ale znajomi nadal widzą nasze imię i nazwisko na listach znajomych. Niektóre wiadomości, które przesłaliśmy do znajomych, nadal mogą być widoczne. Ponadto, jeżeli założyliśmy jakieś strony na FB i są one kontrolowane wyłącznie przez nas, to zostaną dezaktywowane. Można tego uniknąć przekazując całkowitą kontrolę nad stroną innej osobie.

Istotną informacją z pewnością jest również to, że w sytuacji gdy nie wyłączymy Messengera lub nie wylogujemy się po dezaktywacji konta, Messenger pozostanie aktywny i wciąż będziemy mogli rozmawiać ze znajomymi za jego pośrednictwem.

Jak ponownie aktywować konto na FB?

Po tym jak dokonaliśmy dezaktywacji konta na Facebooku, możemy podjąć się jego ponownej aktywacji. Przy okazji warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do sytuacji związanej z usuwaniem konta FB na stałe, w przypadku jego tymczasowej dezaktywacji, nie ograniczają nas żadne ramy czasowe, czyli po prostu można przejść do reaktywacji w dowolnym momencie.

Co zrobić, żeby ponownie aktywować konto na Facebooku? Należy się zalogować lub użyć konta na Facebooku do zalogowania się w innym miejscu. Kluczowe w tej sytuacji będzie posiadanie dostępu do adresu e-mail, albo na przykład do numeru telefonu, z którego korzystamy przy logowaniu. Jest to niezbędne do pomyślnego zakończenia ponownej aktywacji konta FB.

Czy warto usunąć konto na FB?

Dlaczego nie warto mieć Facebooka? Tego typu pytania ostatecznie zawsze będą indywidualną kwestią, a decyzja o ewentualnym usunięciu profilu w jakimkolwiek serwisie społecznościowym, powinna być dobrze przemyślana.

Niechęć do Facebooka może wynikać z obaw przed jego szkodliwym wpływem. Przeciwnicy usługi często wspominają o potencjalnym uzależnieniu od mediów społecznościowych, dezinformacji, promowaniu negatywnych emocji, istotnym wpływie na polaryzację społeczeństwa, a także o obawach w zakresie prywatności.

Do względnie nowych wydarzeń, które stawiają Facebooka w złym świetle, można zaliczyć na przykład wypowiedzi Frances Haugen, byłej menedżerki Facebooka. Sygnalistka twierdzi, że platforma społecznościowa Marka Zuckerberga ma zły wpływ na zdrowie dzieci i podsyca społeczne podziały. Podkreśla również, że Facebook ukrywa informacje na temat szkodliwości własnych produktów.