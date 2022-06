Facebook Protect to uruchomiona w Polsce ponad pół roku temu opcja mająca na celu ochronę m.in. polityków i dziennikarzy. Facebook sam sprawdza, który użytkownik jego zdaniem należy do "grupy ryzyka" i proponuje - a w praktyce wymusza - włączenie dodatkowych zabezpieczeń. Chodzi o bezpieczeństwo szczególnie w przypadku osób, których konta mogą być atakowane przez osoby naruszające zasady Facebooka.

Chociaż można mieć różne opinie co do konieczności włączenia dodatkowej ochrony na Facebooku tylko przez niektóre osoby, nie zmienia to faktu, że warto to zrobić. Facebook Protect to przede wszystkim wymuszenie uwierzytelniania dwuetapowego (z którego i tak wypada korzystać w dobie codziennych ataków) oraz dodatkowe skanowanie kont, by wykryć ewentualne nieprawidłowości.