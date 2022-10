Jaka budżetowa karta do Cyberpunka 2077 i nie tylko? Oto karty graficzne do 1500 zł

Mające istotny wpływ na dostępność GPU wykopywanie kryptowalut upadło przynajmniej na kilka miesięcy wraz z przejściem Ethereum na Proof-of-stake, co wałowało masową wysprzedasz pokoparkowych kart graficznych na rynek. Ponadto ceny frachtu morskiego z Chin do Europy spady z około 14 tys. dolarów za kontener do ~ 5 tys. dolarów.