Jesteś klientem tego banku? Przestępcy rozpoczęli polowanie

W jednym z najnowszych komunikatów mBank przestrzega swoich klientów, aby zachowali ostrożność przed oszustami, którzy podają się za pracowników różnych banków lub instytucji (np. KNF, Policja, BIK). Mogą oni próbować wmówić swoim rozmówcom, że doszło do kradzieży ich danych, pieniędzy lub tożsamości. Według banku może się zdarzyć, że taki telefon poprzedza wystawienie fałszywego komunikatu.

Jak wskazuje mBank, oszuści imitują połączenie z prawdziwych numerów: 42 6 300 800, 783 300 800 lub 801 300 800. W rzeczywistości jednak korzystają ze specjalnych aplikacji, które umożliwiają podszywanie się pod dowolne numery telefonów i wykonywanie połączeń oraz wysyłanie SMS-ów. Bank podkreśla, że sam nigdy nie dzwoni do klientów z tych numerów i są one udostępnione zainteresowanym w celu skontaktowania się z obsługą klienta.

Oszuści mogą również dzwonić do klientów banku, by namówić ich do inwestycji w kryptowaluty lub akcje różnych firm. "Będą obiecywać wysokie i szybkie zyski bez ryzyka. Proponują pomoc przy inwestowaniu, dlatego zalecamy wysoką ostrożność przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu pieniędzy na taki cel" – apeluje mBank.