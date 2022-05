Masz konto w mBanku? Uważaj na SMS-y o blokadzie

O problemie można przeczytać w sieci, trafiając na zrzuty ekranu od osób, które otrzymały podobne wiadomości. SMS jest krótki, a treść przygotowana stosunkowo wiarygodnie. Komunikat przygotowano tak, by udawał autentyczną komunikację z mBanku, jednak w rzeczywistości to oszustwo . Nadawca skutecznie podmienił przy tym wyświetlaną nazwę nadawcy na "SMS", co może uśpić czujność części odbiorców.

Po otrzymaniu opisywanego SMS-a, najlepiej będzie zachować spokój i dla pewności we własnym zakresie skontaktować się z mBankiem, by rozwiać ewentualne wątpliwości co do konta. Sam SMS można tymczasem przekazać do specjalistów z CERT Polska, by został poddany analizie. Docelowo może zostać uznany za niebezpieczny, co w dłuższej perspektywie może być pomocne również na drodze współpracy z operatorami.