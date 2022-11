Kaspersky kończy z VPN-em w Rosji. Padły konkretne daty

Rosyjskie przedsiębiorstwo Kaspersky za pośrednictwem bloga przekazało informacje o planach dotyczących usługi Kaspersky Secure Connection VPN w Rosji. Firma podkreśliła jednocześnie, że wycofywanie usługi zostanie zaplanowane w taki sposób, aby miało jak najmniejszy wpływ na klientów. Rosjanie będą mogli korzystać z bezpłatnej wersji rozwiązania do 15 listopada 2022 r. Z kolei płatna wersja usługi będzie dostępna na stronie i w sklepach z aplikacjami mobilnymi do końca grudnia 2022 r.

Wyjątkiem są klienci z aktywnymi subskrypcjami. Jak podaje Bleeping Computer, będą mogli korzystać z usługi VPN do końca opłaconego okresu. Nie może on być jednak dłuższy niż do końca 2023 r. Serwis skontaktował się z firmą Kaspersky w celu uzyskania komentarza odnośnie podjętej decyzji o zawieszeniu usługi VPN w Rosji. Rzecznik przedsiębiorstwa odmówił jednak udzielenie szczegółowych informacji.