Równolegle z Kasperskim do listy zostały także dopisane firmy China Mobile oraz China Telecom. W uzasadnieniu nie pojawia się co prawda nawiązanie do obecnej sytuacji na terenie Ukrainy, ale trudno nie snuć przypuszczeń, że opisywana decyzja urzędników FCC ma z nią przynajmniej częściowy związek. O szczegółach poinformował Reuters.