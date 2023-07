Komputronik apeluje o ostrożność. Uważaj na Facebooku

"Wykorzystuje elementy wizerunku Komputronik, aby wyłudzić od Was dane osobowe i wprowadzić Was w błąd" – czytamy w komunikacie na oficjalnym profilu sieci sklepów, który odnosi się do fałszywego konta sieci sklepów na Facebooku . Komputronik zgłosił już sprawę i czeka na zablokowanie niebezpiecznego profilu. Oznacza to więc, że zagrożenie wciąż istnieje i należy zachować czujność podczas korzystania z social mediów.

Oprócz tego pojawiła się informacja dotycząca jedynej oficjalnej domeny, do której prowadzą wszelkie konkursy i promocje organizowane przez sklep – komputronik.pl. Uwagę należy zachować szczególnie w kontekście angażowania się we wpisy fałszywych profili dotyczących promocji w "sklepie".

Facebookowe profile prowadzone przez oszustów próbują zachęcić do kliknięcia w link przede wszystkim atrakcyjnymi promocjami. Ten przekierowuje natomiast do domeny innej niż oficjalna, która nie należy do Komputronika. W takiej sytuacji należy natychmiast opuścić niebezpieczną stronę i pod żadnym pozorem nie wprowadzać na niej swoich danych osobowych. To właśnie na nich zależy przestępcom. Sklep ostrzega również, że fałszywe profile mogą prowadzić do stron, których zadaniem jest zainfekowanie komputera lub telefonu.