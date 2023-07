Nowość w WhatsAppie. Więcej emocji w wiadomościach

Krótkie, trwające maksymalnie 60 sekund wiadomości wideo pozwalają dobrze uchwycić emocje. Ich tworzenie i wysyłanie jest równie proste jak ma to miejsce w przypadku "głosówek" (umożliwiający to przycisk znajdziemy nawet w tym samym miejscu). Tak jak one klipy są także odpowiednio zabezpieczone – poprzez szyfrowanie end-to-end. Oznacza to, że wiadomość jest szyfrowana na urządzeniu nadawcy i rozszyfrowywana dopiero u odbiorcy.