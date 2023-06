Płyty główne Gigabyte narażone na atak hakerów. Producent zaleca aktualizację

Firma Eclypsium zajmująca się cyberbezpieczeństwem wykryła w owym programiku backdoora, który może być wykorzystany do wstrzyknięcia exploita i zainstalowania złośliwego oprogramowania na komputerze ofiary. Problem ma dotyczyć 271 różnych płyt głównych z ostatnich lat - wśród wyszczególnionych modeli są konstrukcje pod procesory Intel i AMD kilku ostatnich lat. Niestety, programik Gigabyte App Centr został zapisany w oprogramowaniu układowym płyty głównej, więc nie można się go łatwo pozbyć.

Badacze zwrócili uwagę, że aktualizator pobiera oprogramowanie do systemu użytkownika bez odpowiedniego uwierzytelnienia, przez co połączenie jest podatne na ataki Machine-in-the-middle (MITM). Co więcej, atakujący może tutaj wykorzystać sfałszowane połączenia NAS do zainfekowania komputera oprogramowaniem szpiegującym. Takiego oprogramowania nie można wyłączyć pod systemem operacyjnym.