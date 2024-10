Komunikat CERT Polska. Każdy może dostać wiadomość

CERT Polska zwraca uwagę na kampanię phishingową, w której oszuści podszywają się pod KAS. W długiej wiadomości e-mail sugerują konieczność kliknięcia linku, aby zalogować się do serwisu rządowego i tam odczytać ważną wiadomość. Oczywiście cała akcja nie ma związku z rzeczywistością. Atakujący próbują jedynie wyłudzić w ten sposób dane logowania do poczty e-mail w spreparowanym formularzu.

Trafiając na stronę, do której prowadzi spreparowany link, ofiara zobaczy wyskakujące okienko, gdzie zostanie poproszona o wprowadzenie hasła (domyślnie do poczty e-mail). Login i tak jest już znany, bo link z treści wiadomości kieruje do formularza przygotowanego dla danej osoby. Jeśli ofiara nie korzysta z jakiejś formy dodatkowego zabezpieczenia (za CERT Polska zawsze polecamy aktywować 2FA), dane logowania do poczty zostaną przejęte, a do e-maila będzie mogła zalogować się osoba trzecia.