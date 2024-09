Komunikat CSIRT KNF. Trwa atak phishingowy

Taki mechanizm niestety nie istnieje , a cały proces to manipulacja prowadząca do kradzieży pieniędzy. Nieświadome przyszłe ofiary, oczekując możliwości otrzymania pieniędzy, trafiają bowiem na spreparowaną witrynę internetową, gdzie oszuści żądają wskazania banku użytkownika, a później podania loginu i hasła pod pretekstem weryfikacji danych .

To zmyślona historia, która na żadnym etapie nie ma związku z rzeczywistością. Rząd nie wypłaca odszkodowania żadnym tytułem w ten sposób, a dane logowania do bankowości nie są konieczne, by otrzymać od kogokolwiek przelew. Jeśli użytkownik nie zorientuje się, że to próba wyłudzenia, podany login i hasło trafią na ręce przestępców , którzy w tle sami będą próbowali zalogować się na autentyczne konto w banku ofiary.

Od tego momentu kradzież pieniędzy może być formalnością. Dlatego tak ważne jest, by na co dzień stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci, na czele ze sceptycznym podejściem do wszelkich komunikatów wskazujących na możliwość otrzymania jakichś pieniędzy - nawet tytułem odszkodowania. Fałszywą stronę można też łatwo poznać zerkając na adres www. Zazwyczaj nie ma on wówczas związku z autentyczną domeną oczekiwanej strony, tutaj Kancelarii Premiera.