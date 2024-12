Komunikat dla klientów mBank. Lepiej wziąć do serca te uwagi

Kolejny niepokojący schemat to informowanie o niebezpiecznej sytuacji na naszym koncie. Oszust może poinformować, że istnieje ryzyko próby zaciągnięcia kredytu, co ma na celu wzbudzić silne emocje wynikająće z poczucia zagrożenia. Następnie oszust może poprosić o zainstalowanie dodatkowej aplikacji, mającej rzekomo zwiększyć bezpieczeństwo (lub np. pomóc w inwestowaniu), a w praktyce jest to narzędzie mogące przejąć komputer lub telefon. "Jeśli z tego urządzenia zalogujesz się do bankowości internetowej, oszust również będzie miał do niej dostęp" – podkreśla mBank.