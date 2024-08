Komunikat mBanku. Zmiana wymagań aplikacji mobilnej

Zmiana podyktowana jest bezpieczeństwem. "Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie. Dlatego rekomendujemy aktualizację oprogramowania urządzenia do najnowszej wersji lub też wymianę urządzenia na takie z nowszą wersją systemu iOS" - tłumaczy mBank w komunikacie . Wersję systemu operacyjnego działającą w danym urządzeniu można sprawdzić w ustawieniach, w zakładce Ogólne i sekcji To urządzenie.

Co warte podkreślenia, w starszych telefonach aplikacje mBanku jak na razie będą nadal działać - nie będą jedynie otrzymywać aktualizacji, a co za tym idzie także nowych funkcji. W praktyce najstarsze iPhone'y, w których można zainstalować iOS-a 16 to modele X oraz 8 i 8 Plus. Ich posiadacze (oraz wszystkich nowszych) nie muszą więc martwić się zakupem nowego urządzenia, a jedynie zaktualizować system operacyjny, jeśli dotychczas z jakichś przyczyn tego nie zrobili.