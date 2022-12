Komunikat CBZC o połączeniach telefonicznych. Dotyczy każdego

Jak podaje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, dzwoniący podszywają się najczęściej po prostu pod banki oraz inne instytucje finansowe, takie jak Związek Banków Polskich czy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Celem jest zaniepokojenie rozmówcy w związku z rzekomym problemem na jego koncie w banku. Przestępcy tak manipulują rozmową, by uzyskać dostęp do komputera ofiary przez oprogramowanie do zdalnego dostępu i przejąć jej login oraz hasło do bankowości internetowej.