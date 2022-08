Przyszłe karty graficzne GeForce RTX serii 40XX. Duża zmiana na plus

O ile w przypadku RTX-a 4080 możemy mówić o utrzymaniu karty w ryzach, to w przypadku RTX-a 4070 będziemy mieli TGP o 65 W wyższe niż w przypadku RTX-a 3070.

Jest to kolejna zmiana specyfikacji po tym jak zmniejszono liczbę multiprocesorów strumieniowych (SM) z 80 do 76 w RTX-ie 4080. To przełoży się na 9728 rdzeni CUDA, a karta powinna zapewniać wydajność na poziomie RTX-a 3090 Ti lub lekko powyżej.