Intel Raptor Lake. Nowości będą się rewelacyjne kręcić

Intel pochwalił się, że nowe procesory z serii Raptor Lake będą zdolne do pracy z taktowaniem aż 6 GHz, na co wskazywały już przecieki dotyczące próbek inżynieryjnych. Warto jednak zaznaczyć, że najpewniej układy z taktowaniem 6 GHz będą zarezerwowane do najwyższych modeli z serii Core i7 lub i9.