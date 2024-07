Koniec PUE ZUS. Będzie nowy system eZUS

Serwis PUE ZUS zostanie gruntownie przebudowany, a na początek otrzyma nowy interfejs logowania i nazwę - eZUS . Jak deklaruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, administratorzy są świadomi, jak wiele trzeba poprawić w obsłudze systemu elektronicznej obsługi ZUS, aby pasował do współczesnych standardów. PUE ZUS zadebiutował w 2012 roku i od tamtego czasu jego interfejs nie był modernizowany.

"PUE ZUS wymaga dużych, gruntownych zmian. Dlatego ZUS pracuje nad unowocześnieniem portalu" - czytamy w komunikacie . "Docelowo system będzie miał prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane do wymagań różnych grup klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Na początku sierpnia planowane jest wdrożenie pierwszych zmian - w sposobie logowania do systemu" - tłumaczy ZUS.

Kiedy zostanie uruchomiony nowy ekran logowania do systemu eZUS, użytkownicy dotychczasowego PUE ZUS zostaną poproszeni o zmianę hasła. Nowy system będzie oczekiwać kombinacji składającej się co najmniej z 12 znaków, co wcześniej nie było wymagane. Logowanie będzie z założenia funkcjonować w oparciu o uwierzytelnianie dwuetapowe. Po podaniu loginu i hasła, użytkownik otrzyma dodatkowy kod w wiadomości SMS lub e-mailu - zależnie od tego, jakie opcje wybrano w ustawieniach.