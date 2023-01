Konto PUE ZUS: rejestracja i logowanie na kilka sposobów

Konto w PUE ZUS to nic innego jak dostęp do Platformy Usług Elektronicznych, która jest oferowana od lat przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To portal pozwalający na między innymi na składanie elektronicznych dokumentów i wniosków (w tym na przykład o 500+), kontrolowanie swojego stanu składek oraz wymianę innych dokumentów z ZUS-em, choć część tych operacji można zrealizować także w mobilnej aplikacji mZUS.