Koniec uBlock Origin w Chrome. Dodatek nie jest obsługiwany

Bloker uBlock Origin nie jest już obsługiwany przez Google Chrome , a w efekcie nie blokuje dalej niechcianych treści. Użytkownicy zachęcani są do wyboru alternatywnych narzędzi, a wśród nich uBlok Origin Lite - nowej wersji narzędzia, która teoretycznie jest następcą pierwowzoru. Teoretycznie, bo Manifest V3 nie pozwala dodatkowi działać równie skutecznie, jak dotychczas w oparciu o starsze zasady obsługi rozszerzeń.

O szczegółach zmian można przeczytać w rozbudowanej dokumentacji dostępnej na Githubie. Z perspektywy typowego użytkownika, który po prostu chce zablokować niechciane reklamy w sieci, wystarczająca może się okazać instalacja uBlock Origin Lite działającego w oparciu o Manifest V3 lub innego blokera, który również jest zgodny z nowymi zasadami. Jak podają twórcy uBlock Origin, nowy Manifest w Chrome jest na tyle inny od poprzedniego, że nie można wymusić automatycznej aktualizacji dodatku do nowego rozszerzenia w wersji "Lite ". Użytkownik musi zrobić ten ruch samodzielnie.

Manifest V3 to koncepcja Google'a wdrażana w Chrome, zgodnie z którą dodatki mają ograniczony dostęp do niektórych API. W konsekwencji nie mogą działać równie sprawnie, co odbija się zwłaszcza na blokerach niechcianych treści. Twórcy podają wprost, że filtrowanie zawartości stron nie będzie działać równie skutecznie, a przerabianie dotychczasowych rozszerzeń jest nieopłacalne - w niektórych przypadkach lepszym rozwiązaniem może być porzucenie projektu lub stworzenie nowych dodatków.