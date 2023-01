Firefox kontra Manifest V3. Mozilla chwali się, że znalazła "obejście"

Manifest V3 to zaproponowane lata temu zmiany związane z obsługą rozszerzeń w przeglądarce Google Chrome , które wciąż nie został całkowicie wdrożone w życie. Główne zagrożenie to obawy użytkowników o wstrzymanie współpracy z dodatkami blokującymi szkodliwe treści . Na zmiany w Firefoksie 109 w tym zakresie zwraca uwagę The Verge , powołując się na oficjalny wpis Mozilli na blogu . Firma tłumaczy, że zdaje sobie sprawę ze znaczenia rozszerzeń dla użytkowników Firefoksa i postarała się o zgodność przeglądarki z Manifestem V3 przy zachowaniu działania dodatków .

Mozilla tłumaczy, że wprowadziła pewne zmiany do Manifestu V3 tak, aby jednocześnie zachować zgodność z innymi przeglądarkami (to ułatwienie dla deweloperów dodatków) oraz opcje, które w przypadku Chrome'a mogą zmusić programistów do stworzenia nowych, ograniczonych wersji rozszerzeń. Innymi słowy - użytkownicy Firefoksa nie powinni odczuć negatywnie zmian. Mozilla pisze wprost, że pozwalają one na działanie m.in. popularnego dodatku uBlock Origin.