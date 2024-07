Kradną tożsamość i pieniądze. Mogą wziąć na ciebie kredyt

Przykładem takiego oszustwa może być przypadek rolnika ze Świebodzina, któremu skradziono z konta blisko 400 tys. złotych . Jak sam opisał, w pewnym momencie jego telefon przerwał połączenie. Wtedy przestała też działać karta SIM. To był moment, w którym oszuści zaczęli działać.

Przestępcy najpierw wykorzystują dane, które zostały wykradzione lub wyciekły do sieci, a następnie kontaktują się z operatorem telekomunikacyjnym, aby zablokować oryginalną kartę SIM i wyrobić jej duplikat. Jeśli oszustowi uda się skutecznie podszyć pod ofiarę, nowa karta SIM zostanie stworzona. Oznacza to, że numer telefonu ofiary zacznie działać na urządzeniu oszusta.

Jeśli poszkodowany nie zorientuje się w czasie, że karta przestała działać, może napotkać poważne trudności. Od tego momentu wszystkie połączenia telefoniczne i SMS-y będą trafiać do telefonu oszusta, umożliwiając mu przejęcie kodów do weryfikacji dwuetapowej, korespondencji prywatnej oraz jednorazowych kodów z bankowości internetowej. W połączeniu z innymi atakami, SIM Swapping może prowadzić do utraty środków finansowych lub zadłużenia na konto ofiary.