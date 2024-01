Który monitor szerokokątny wybrać? Przegląd modeli

Wybierając monitor szerokokątny do komputera, warto zwrócić uwagę na wiele aspektów, takich jak choćby rozdzielczość. Chociaż co do zasady można uznać, że każdy ekran da się wykorzystać w wielu celach, ten o rozdzielczości 2560x1440 sprawdzi się czasami lepiej od tego 5K. Z kolei zakrzywiony monitor 4K może dać zupełnie inne wrażenia z pracy i rozrywki niż ultraszeroki monitor 5120x1440. Warto więc świadomie wybrać odpowiedni model dla siebie.

Monitor 2560x1440 do pracy i rozrywki

Szerokie monitory mają różne rozdzielczości. Dobrą propozycją do większości zadań domowych, w tym do rozrywki, będzie monitor 2560x1440. Samsung posiada w ofercie monitor ViewFinity S6 – to model, który jest dostępny w trzech przekątnych i cechuje się niebagatelnym wzornictwem oraz obsługą technologii HDR10. To standard, który pozwala użytkownikowi cieszyć się miliardem wyświetlanych kolorów, zwiększając wierność barw i detali. Efekt osiągany jest dzięki zwiększeniu rozpiętości tonalnej: ciemne fragmenty obrazu stają się jeszcze ciemniejsze i analogicznie – jasne jeszcze jaśniejsze. Dzięki temu wyświetlane treści robią większe wrażenie i są zgodne z założeniami twórców.

Monitor posiada certyfikat Intelligent Eye Care, co oznacza, że pomaga dbać o oczy użytkownika – urządzenie samo dostosowuje jasność i temperaturę barwową do warunków oświetleniowych. W ten sposób, bez kontrolowania ustawień ręcznie, użytkownik monitora ma pewność, że jego wzrok nie będzie się męczyć – także w nocy dzięki trybom ograniczenia emitowania niebieskiego światła oraz migotania.

Inna ważna cecha monitora ViewFinity S6 to stojak pozwalający na regulację wysokości. Dzięki niej pozycję monitora można odpowiednio dostosować do konkretnego użytkownika, biurka i pozycji przy komputerze. To istotne z punktu widzenia wielogodzinnej pracy, którą zazwyczaj wykonuje się przed monitorem – jego właściwe ustawienie jest kluczowe dla zdrowia, a im większy zakres regulacji w podstawie, tym mniejszy problem choćby z doborem właściwego fotela.

Monitor szerokokątny Samsung ViewFinity S6 © materiały partnera | Samsung

Rozdzielczość WQHD sprawdzi się świetnie zarówno podczas pracy, gwarantując gładkie czcionki, jak i w trakcie grania czy oglądania filmów. Szczegółowość jest większa od tej, którą oferuje monitor Full HD, dzięki czemu widoczne obrazy są wyraźniejsze, ale równocześnie karta graficzna nie jest przesadnie obciążona, co pozwala na bieżąco generować obraz odpowiedniej rozdzielczości. Monitor WQHD sprawdzi się w takiej sytuacji idealnie.

Dobrym wyborem dla większości użytkowników będzie monitor 2K 27 cali. Taka przekątna to częsty wybór ze względu na szeroką ofertę na rynku. Monitory szerokokątne tego typu pozwalają w wygodny sposób odczytywać dane nawet przy zastosowaniu skalowania 100 proc. Ekran jest bowiem na tyle duży, że napisy pozostają dobrze widoczne. Monitory WQHD o takiej przekątnej znacznie ułatwiają więc analizę rozbudowanych rysunków czy arkuszy z danymi.

Monitor 4K – w sam raz do pracy z grafiką

Monitory szerokie występują w przeróżnych wariantach, a jednym z najbardziej popularnych są ekrany o rozdzielczości 4K. To świetna propozycja zwłaszcza dla osób szukających maksymalnej szczegółowości podczas pracy z materiałami graficznymi. Monitor 3840x2160 sprawi bowiem, że obrazy i filmy będą wyglądać jeszcze lepiej, niż na ekranie o mniejszej liczbie pikseli. Taki model sprawdzi się idealnie na biurku architekta, projektanta czy grafika.

Monitor Samsung ViewFinity S8. Podstawa posiada szeroki zakres regulacji © materiały partnera | Samsung

Idealny kandydat to Samsung ViewFinity S8 – monitor szerokokątny o rozdzielczości UHD z dodatkowym złączem USB-C oraz głośnikami. Dzięki zastosowaniu matrycy IPS, użytkownik będzie mógł się cieszyć realistycznymi, nieblaknącymi kolorami – monitor oferuje szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni, co docenią zwłaszcza profesjonaliści oczekujący od matrycy maksymalnie wiernego odwzorowania barw w każdych warunkach. Wyświetlacz obsługuje technologię HDR600 (w modelu 27" jest to HDR400), która daje możliwość korzystania z dynamicznej gamy głębokich czerni i świetlistych bieli. W konsekwencji ciemniejsze obszary ekranu są wyraźniejsze i głębsze, zaś jaśniejsze jeszcze bardziej olśniewające i intensywne.

Monitor posiada wbudowany port USB-C. Pozwala on podłączyć do ekranu laptop jednym przewodem i nie tylko przesyłać obraz, ale i przy okazji ładować komputer mocą do 90 W. Dodatkowo w monitor wbudowano także dodatkowe złącza USB 3.0, co pomoże zaprowadzić porządek na biurku – bezpośrednio do monitora można podpiąć między innymi mysz, klawiaturę czy drukarkę.

Opisywany monitor jest płaski. W przeciwieństwie do zakrzywionych modeli sprawdzi się więc świetnie zwłaszcza w rękach osób edytujących zdjęcia i na co dzień pracujących z materiałami graficznymi i wideo – bo w takich przypadkach wierne oddanie wszystkich linii jest kluczowe. Monitor 3840x2160 sprawdzi się tu świetnie głównie dzięki możliwości wyświetlenia podglądu wideo 4K bez skalowania. W profesjonalnych zastosowaniach cenna okaże się także sprytna podstawa, która pozwala ustawić monitor pod odpowiednim kątem, na właściwej wysokości lub nawet przekręcić "do pionu".

Ciekawą cechą jest także wbudowana funkcja Auto Source Switch. Dzięki niej użytkownik nie musi się martwić o ręczne przełączanie monitora na inne źródło sygnału, kiedy na przykład odłączy od niego komputer przenośny. Monitor sam na bieżąco analizuje podłączone urządzenia i wyświetla prawidłowy sygnał.

Szeroki monitor 5K – tam, gdzie liczy się produktywność

Monitor szerokokątny 5K to natomiast propozycja dla tych, którzy wymagają znakomitego narzędzia pracy do wyświetlania wielu aplikacji jednocześnie lub oprogramowania, które jest na tyle rozbudowane, że składa się z wielu okien. Idealnym zastosowaniem jest tutaj edycja filmów. Monitor 5K nie tylko pozwoli wyświetlić bez utraty jakości materiał 4K, ale również dodatkowe narzędzia do obróbki w tym samym czasie.

Znakomitą szczegółowość docenią również graficy czy twórcy muzyki, dla których jednoczesny widok wielu narzędzi w oprogramowaniu DAW jest kluczowy do sprawnej obróbki dźwięku. Wysoka rozdzielczość przyda się także podczas tworzenia animacji, ulotek lub prac w oprogramowaniu typu CAD.

Samsung ViewFinity S9 - niebagatelne wzornictwo podstawy i wbudowana kamera robią wrażenie © materiały partnera | Samsung

Dobra propozycja dla takich odbiorców to monitor Samsung ViewFinity S9 o przekątnej 27 cali z matrycą IPS, który nie tylko oferuje świetne parametry obrazu, ale także znakomicie wygląda i sprawdzi się zwłaszcza w nowoczesnym wnętrzu.

Monitor cechuje się rozdzielczością 5120x2880, wysokim kontrastem oraz jasnością. Rozdzielczość 5K to duży obszar roboczy, który można wykorzystać w wielu sytuacjach – 218 pikseli na cal zapewnia maksymalną szczegółowość obrazu. Ważną cechą monitora jest certyfikat Pantone, który potwierdza zdolność ekranu do wyświetlania 2 milionów kolorów Pantone oraz 100 odcieni Pantone SkinTone. Monitor jest fabrycznie skalibrowany, co gwarantuje możliwość rozpoczęcia pracy od razu po wyjęciu go z opakowania. Pokrycie kolorów DCI-P3 wynosi 99 procent. Dodatkowy atut to przy tym tryb inteligentnej kalibracji. Pozwala on zdecydować, z jakiej przestrzeni barw kolory chce widzieć użytkownik oraz dokładnie wyregulować ustawienia gammy, luminancji i temperatury barw – wszystko z wykorzystaniem sprytnej aplikacji na smartfon.

Matryca monitora jest matowa, przez co możemy pracować nawet w bardzo jasnych pomieszczeniach bez obawy o odbicia światła w ekranie. Atutem są również wbudowane funkcje ochrony oczu – automatycznie regulują jasność, redukują emisję niebieskiego światła oraz eliminują migotanie ekranu. Duży plus dla użytkowników komputerów przenośnych to wbudowane złącza USB-C, port mini DP oraz złącze Thunderbolt 4. Dzięki niemu do monitora można podłączyć i ładować laptop mocą do 90W, równocześnie przesyłając dane z szybkością do 40 Gb/s. To topowe wartości znane choćby z wydajnych dysków przenośnych, co pozwoli sprawnie zgrywać duże paczki danych, niezbędnych na przykład do edycji wideo. Samsung ViewFinity S9 posiada wbudowaną kamerę 4K SlimFit z regulowanym pochyleniem, która pozwoli prowadzić rozmowy wideo bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń.

Monitor posiada wbudowane głośniki i aplikacje smart TV, które pozwalają "po godzinach" zamienić go w telewizor. Wystarczy podłączyć monitor do internetu, aby móc strumieniować ulubione filmy lub seriale ze znanych platform streamingowych, nawet bez podłączania komputera. Ergonomiczna podstawa z szerokimi możliwościami regulacji pozwala natomiast znaleźć odpowiednią pozycję monitora na biurku, by odpowiednio dopasować pozycję przy komputerze do wzrostu i preferencji użytkownika.

Monitor szerokokątny dla graczy

Szerokie monitory mogą przyjmować przeróżne rozmiary, czego najlepszym przykładem może być ultraszeroki model Samsung Odyssey OLED G9, który ma przekątną aż 49 cali i format 32:9, a stworzono go z myślą o graczach. Dzięki zakrzywieniu matrycy 1800R, użytkownik ma poczucie całkowitej immersji i wtopienia się w świat rozgrywki. Matryca OLED z obsługą DisplayHDR True Black 400 zapewnia przy tym kontrast 1000000:1, wyświetlając w efekcie niesamowicie głębokie czernie.

Samsung OLED G9 to monitor o rozdzielczości 5120x1440, który zapewni doznania z gier, jakich trudno szukać gdziekolwiek indziej. Matryca oferuje niesamowicie niski czas reakcji na poziomie 0,03 ms oraz szybkość odświeżania wynosząca aż 240 Hz. Dzięki tym parametrom i szybkim portom HDMI 2.1 i DisplayPort gracz może reagować błyskawicznie na wszystko, co dzieje się podczas rozgrywki –bez efektu smużenia. W grze przeciwko najlepszym zawsze liczą się bowiem milisekundy.

Wysoka częstotliwość odświeżania jest kluczowa zwłaszcza w grach akcji, gdzie szybko zmieniające się sceny oraz sytuacja w grze mogą przesądzić o zwycięstwie gracza. Dodatkowym atutem jest obsługa synchronizacji odświeżania AMD FreeSync Premium Pro, co pozwala na lepszą współpracę monitora z kartą graficzną i eliminację wszelkich zacięć. Gracz może mieć wówczas pewność, że rozgrywka będzie prowadzona bez rwania obrazu czy artefaktów.

Ciekawą cechą monitora jest wbudowana obsługa Core Lightning+ z efektem CoreSync. To podświetlenie z tyłu obudowy, które wprowadza jeszcze lepszy klimat i immersję, tak kluczowe podczas prowadzenia rozgrywki. Dodatkowo dzięki automatycznemu przełączaniu źródła sygnału (Auto Source Switch+) monitor od razu wykryje aktywowanie podłączonych do niego urządzeń i przełączy się na ich źródło.

Monitor Samsung OLED G9 ma imponujące proporcje 32:9 © materiały partnera | Samsung

Monitor OLED G9 ma w sobie wbudowane funkcje Smart TV. Wystarczy podłączyć monitor do internetu przez Wi-Fi, aby na ekranie ukazał się znany pakiet aplikacji typowy dla telewizorów – użytkownik może w ten sposób oglądać między innymi ulubione filmy i seriale z serwisów streamingowych bez podłączania komputera. Ułatwią to również wbudowane głośniki, dzięki którym na biurku nie trzeba zajmować dodatkowego, cennego miejsca.

Co ciekawe, monitor może również służyć jako centrum dowodzenia innymi urządzeniami Samsung w ramach integracji w aplikacji SmartThings, a wszystkim można sterować głosowo z wykorzystaniem asystentów Bixby oraz Alexa. Użytkownik może w ten sposób w kilka chwil stworzyć idealne środowisko do grania – choćby poprzez zmianę temperatury na termostacie czy włączenie odpowiedniego oświetlenia bez wstawania z fotela.

Płatna współpraca z Samsung