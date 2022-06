Monitor 60 Hz. Przegląd ciekawych modeli

Pytanie sprowadza się do tego czy w dzisiejszych czasach monitor koniecznie musi mieć co najmniej 144 Hz odświeżania? Jeżeli ktoś jest zainteresowany przede wszystkim graniem w szybkie gry i traktuje to bardzo poważnie, wtedy taki pogląd może być uzasadniony. Jednak nie ma sensu narzucać sobie tego typu wymogu, bo nie każdy ma realną potrzebę odświeżania obrazu 144 razy na sekundę lub jeszcze częściej (istnieją nawet monitory 360 Hz). W związku z tym monitor 60 Hz wciąż może być rozsądnym zakupem i spełnić potrzeby danego użytkownika.

Monitor LG UltraFine 32UN880-B

Monitor 60 Hz LG UltraFine 32UN880-B zapewne nie będzie pierwszym wyborem miłośnika szybkich gier, ale na pewno może to być urządzenie do pracy, oglądania filmów, przeglądania internetu i innych tego typu zastosowań. Przekątna ekranu 31,5" daje spory i wygodny obszar roboczym, z którym praca płynie znacznie przyjemniej. Matryca IPS przekłada się na dobre kolory i kąty widzenia, a rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli pozwala cieszyć oczy ostrym obrazem, który w zestawieniu z obsługą HDR10 wyświetli szerszy zakres barw i kontrastu.

Myśląc o zakupie nowego monitora, wiele osób nie zaprząta sobie głowy takimi dodatkami, jak chociażby specjalna ergonomiczna podstawka. W modelu LG UltraFine 32UN880-B można liczyć na zaskakująco zaawansowaną regulację ekranu przez obrót w pionie i poziomie, przechył oraz zmianę wysokości. Idealne dopasowanie monitora do pozycji użytkownika może zaprocentować mniejszym zmęczeniem i wysokim komfortem w trakcie pracy. Warto to brać pod uwagę.

Na koniec jeszcze wzmianka o kwestii gier. Oczywiście w dzisiejszych czasach zagorzali gracze często chcą mieć częstotliwość odświeżania na bardzo wysokich poziomach, więc 60 Hz nie jest dla nich czymś imponującym. Mimo tego warto podkreślić, że 60 Hz w zupełności wystarczy do wielu gier i nie stanowi żadnej przeszkody w ich ogrywaniu. Ostatecznie wszystko sprowadza się do preferencji użytkownika. Czas reakcji w LG UltraFine 32UN880-B również nie zaimponuje graczom lubiącym sieciowe strzelanki, ponieważ jest na poziomie 5 ms, a teraz do gier najczęściej szuka się 1 ms. Reasumując, granie jest możliwe, lecz ten model monitora będzie kupowany głównie z myślą o pracy i przeglądaniu internetu. Cena jest na poziomie około 3000 zł.

Monitor BenQ GW2280

Monitor 60 Hz w okolicach 3000 zł to odczuwalny wydatek i nie każdy jest zainteresowany inwestycją na takim poziomie. W związku z tym za drugi przykład posłuży nam model BenQ GW2280, którego cena znajduje się na poziomie około 600 zł. Jest to dość tani monitor 60 Hz z matrycą VA o przekątnej 22". W związku z tym oferowany obszar roboczy nie zalicza się do tych największych, ale jeśli komuś to nie będzie przeszkadzać, wtedy BenQ GW2280 powinien się sprawdzić w roli dobrego wyświetlacza do pracy i przeglądania internetu. Czas reakcji matrycy na poziomie 5 ms w połączeniu z odświeżaniem 60 Hz nie robią z tego urządzenia idealnego kandydata do gier.

Źródło zdjęć: © BenQ Monitor BenQ GW2280

Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli przy niewielkiej przekątnej 22" będzie się prezentować dobrze. Z kolei dodatkowe rozwiązania w postaci BenQ Eye-Care (Low Blue Light oraz Flicker Free) przełożą się na mniejsze zmęczenie oczu podczas długich godzin korzystania z tego sprzętu. Low Blue Light ogranicza emisję niebieskiego światła, natomiast Flicker Free ogranicza efekt migotania obrazu.